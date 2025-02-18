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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يقود تشكيل الريان ضد استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

تريزيجيه نجم الريان
تريزيجيه نجم الريان القطري
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أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به استقلال طهران الإيراني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة بمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الثلاثاء، نظيره استقلال طهران على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام استقلال طهران، رفقة الثنائي البرازيلي روجر جيديس ورومارينيو.

شارك تريزيجيه في 7 مباريات مع الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجلال خلالها هدفًا وحيدًا حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل الريان المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط، وتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما يتواجد استقلال طهران في المركز العاشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل الريان ضد استقلال طهران 

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