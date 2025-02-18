بالصور.. محافظ الجيزة يعقد أول لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين بمقر الديوان العام الجديد بالعجوزة

عقد محافظ الجيزة أول لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين بمقر مبني ديوان عام محافظة الجيزة الجديد الكائن بشارع 26 يوليو بالمهندسين بحي العجوزة، وذلك لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من المواطنين للعمل علي حلها بشكل مباشر في وجود الجهات المعنية.

وشهد اللقاء بحث الشكاوي والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العجوزة والطالبية والوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية للعمل علي إيجاد حلول جذرية لها.

وفي بداية اللقاء استمع المهندس محافظ الجيزة للشكوي المقدمة من إحدي المواطنات من قاطني شارع الرشيد جلال الدين الحمامصي متفرع من أحمد عرابي بحي العجوزة للتضرر من قيام مالك العقار بالتعدي علي الفراغ الخلفي للعقار ببناء حجرات بالمخالفة للقانون.

وبحث المهندس محافظ الجيزة الإجراءات المتخذة من خلال حي العجوزة والذي تبين قيام الحي برفض طلب التصالح المقدم من المواطن .

وكلف المحافظ رئيس حي العجوزة بضرورة إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعدم السماح للمخالف بالانتفاع بالمخالفة لعدم احقيته في ذلك وإزالتها.

وفي حي الوراق بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من قاطني حارة شعراوي بوراق الخضر بحي الوراق لتضررهم من وجود عدد من المخالفات منها وجود ورشة نجارة بالدور الأرضي تسبب الضوضاء لكبار السن وتستخدم معدات قد تؤثر علي سلامه العقار مع وجود اعمال تكسير بالدور الثاني بعد الأرضي بدون ترخيص.

واطلع محافظ الجيزة علي الإجراءات المتخذة من خلال حي الوراق بعد القيام بإجراء المعاينة علي الطبيعة وإلزام مستخدم الورشة بايقاف النشاط ورفع المعدات الموجودة لعدم مطابقتها لضوابط التشغيل كما تم الزامه بإحضار تقرير هندسي عن السلامة الانشائية للعقار من أحد الجهات الحكومية المعتمدة للتأكد من عدم تأثير الماكينات المستخدمة بالورشة علي السلامة الإنشائية للعقار .

كما شدد المحافظ علي رئيس حي الوراق بالتنبيه علي المالك بعدم ممارسة أي نشاط لحين التأكد من السلامة الانشائية للعقار حفاظآ علي آمن وسلامة المواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

كما استمع محافظ الجيزة للشكوي المقدمة من قاطني شاع مدينة التحرير بحي إمبابة للتضرر من قيام مالك العقار المجاور " تحت الإنشاء " بإزالة أحد الأعمدة الخرسانية الحاملة مما قد يؤثر علي السلامة الانشائية للعقار والعقارات المجاورة .

حيث كلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابه بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار ، وصلب العقار كإجراء احترازي حفاظآ علي آمن وسلامة العقارات المجاورة لحين فحص العقار وإصدار تقرير هندسي وافي بحالته من أحد الجهات الحكومية المعتمدة عن السلامة الإنشائية للعقار .

كما وجه المحافظ رئيس حي امبابه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المهندس او المشرف علي الأعمال لتعريض سلامه المواطنين للخطر .

وفي مركز ومدينة اوسيم بحث محافظ الجيزة الشكاوي المقدمة من قاطني منطقة جسر النيل بصيدا ، وشارع سعد زغلول بأوسيم لتضررهم من أعمال بناء مخالفة ، وطلب إعادة الشي لإصله لعدد من الشوارع .

ووجه محافظ الجيزة بإيقاف أعمال البناء وعدم السماح له باستكمال المخالفة مع رفع التشوينات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء ، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بدراسة ادراج الشوارع محل الشكوي ضمن مخططات التطوير خلال الفترة المستقبلية ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لدراسة مدي امكانية تنفيذ بعض التحويلات المرورية بالمنطقة محل الشكوي .

كما شهد اللقاء بحث محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من مالكة فيلا كائنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لتضررها من قيام الجار ببناء سور ملاصق لعقار الشاكي وعمل جمالون حديد ثلاثة أدوار وحفر بئر جوفي لري الحديقة الخاصة به بدون ترخيص مما اثر علي الاساسات .

ووجه المهندس رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بسرعة إزالة السور والجمالون المخالف والتنبيه علي ملاك العقارات محل الشكوي بالسير في إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم .

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة وأحمد الغندور مدير الشؤون القانونية بالمحافظة وممثلي المكتب الهندسي بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة .