الحكومة وثقافة الشيوخ توافقان على مقترح بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف

وافقت الحكومة ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ على اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم بمحافظة بني سويف، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء الاثنين.

وشمل المقترح تجهيز المنطقة المفتوحة بالواحة، من خلال تجهيز كافتيريا ومطعم يقدم فيهما الوجبات التقليدية والشعبية التى تتميز بها المحافظة وتعد من تقاليدها وإرثها الحضاري، وكذلك تجهيز منطقة للخيول والجمال والعجلات الحربية لمزيد من إدخال البهجة على المنطقة وتعزيز عوامل الجذب للزائرين.

كما تضمن تجميل الواحة من خلال تقليم الأشجار، وتركيب أو زارعة نباتات الزينة والورود، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات الأساسية.

ويعد هرم ميدوم من أشهر الأماكن الأثرية التى تتميز بها محافظة بنى سويف، وبُنى فى الدولة القديمة فى عهد الملك "سنفرو" من الأسرة الرابعة، ويظهر منه حاليا ثلاث مصاطب، وكان هو خامس أكبر أهرامات مصر عندما تم إنشاؤه، حيث يميز هرم ميدوم شكل قلب الهرم الذى يبدو كمصطبة عالية تحيطها رمال وأنقاض، مما يجعل شكل الهرم شيئا من الخيال.

كما يعد هرم ميدوم ثاني أقدم هرم مدرج في العالم وبناه الأمير"حوني"، واستكمله "سنفرو" ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات فقط، ويحيط به معابد جنائزية، ومقابر خاصة بأمراء الدولة فى ذلك العصر.

وتشهد بنى سويف، استقبال العديد من الأفواج السياحية التى تتوقف داخل مدينة بنى سويف عبر نهر النيل خلال جولتها من القاهرة إلى الأقصر وأسوان أو العكس، حيث تعد المحافظة أحد مقاصد الجولات السياحية للمتجهين إلى الأقصر وأسوان وذلك لما تتميز به المحافظة من تنوع فى السياحة الأثرية والدينية والترفيهية.

