عودة الثلاثي المصاب.. قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان ريال مدريد حقق فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي عودة الثلاثي، الذي أصيب في الفترة الأخيرة، وافتقد الملكي لخدماتهم في المباراتين الماضيتين.

تواجد المدافع الألماني أنطونيو روديجير ضمن قائمة المباراة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما عاد لوكاس فاسكيز مجددًا بعد غيابه عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي ، بعد التأكد من جاهزيته عقب تعافيه من الإصابة.

وانضم المدافع النمساوي دافيد ألابا للقائمة، بعد تماثله للشفاء، ليعزز خيارات أنشيلوتي في مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك فيليبي - براهيم دياز.