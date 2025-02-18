"جبالي" يلتقي رئيس وزراء جمهورية كرواتيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب برئيس وزراء كرواتيا موجهاً الشكر على دعم كرواتيا لمسار ترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أبدى رئيس مجلس النواب ترحيبه بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانطلاق منتدى الأعمال المصري الكرواتي، كما أكد على أهمية التعاون في مجال الطاقة، خاصة في ظل المشروعات المصرية الرائدة في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مُستعرضاً الحوافز المصرية المُقدمة لجذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومزايا التواجد في الموقع الاستراتيجي.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وكذا الجهود الدؤوبة لتثبيته، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع مُشدداً على أن مصر دولة سلام وأن مقاربتها للأمن والسلم الإقليمي والعالمي ترتكز على السلام في الأساس وأن الحل الوحيد لإرساء هذا السلام هو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكرواتي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مُستعرضاً الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، كما أكد دعم كرواتيا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بدور مصر كقوة إقليمية تسعى لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.