نائب محافظ دمياط تتفقد مقر تجهيز قوافل المساعدات لإرسالها لقطاع غزة

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، للاطلاع على المساعدات الإنسانية التي تم تجميعها وإعدادها لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، ورافقها خلال الزيارة الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وأحمد عوض الأمين العام للهلال الأحمر المصري فرع دمياط.

وخلال الزيارة، تفقدت نائب المحافظ المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تم تجميعها، والتي شملت المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والملابس، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، واطمأنت على جودة المساعدات، وتنوعها، وكفايتها لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

وأشادت المهندسة شيماء الصديق بالجهود المبذولة من قبل جمعية الهلال الأحمر بدمياط، والعاملين بها، والمتطوعين، في جمع وإعداد هذه المساعدات، وأكدت على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

كما وجهت الشكر لجميع الجهات المشاركة في تقديم الدعم والمساعدة لجمعية الهلال الأحمر، من مؤسسات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، وأفراد، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود من أجل تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة له، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار هذه الجهود، للاطمئنان على سير العمل في جمع وإعداد المساعدات الإنسانية، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها في أقرب وقت.

وفي ختام الزيارة، أعربت المهندسة شيماء الصديق عن تقديرها لجهود جميع العاملين بالهلال الأحمر بدمياط، ومتمنية لهم المزيد من التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة ، كما توجهت بالشكر إلى رجال الشرطة ومديرية أمن دمياط لدورهم الهام فى تأمين تجميع المساعدات ووصولها إلى أهالينا بغزة فى أقرب وقت ممكن