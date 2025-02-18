وزير الصحة وسفير بنما يناقشان تعزيز التعاون في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة بنما لدى مصر، ريكاردو إيساسا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة، وصناعة وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية.

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالسفير البنمي، معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومؤكدًا أهمية توطيد التعاون الصحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش إمكانية تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى بنما، إلى جانب تبادل الخبرات في إنشاء مصانع الأدوية، وتطوير مجالات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبية، خاصة في مجال التمريض.



كما تناول الاجتماع مقترح اتفاقية تعاون في مبادرات الصحة العامة، لا سيما في مكافحة التهاب الكبد الوبائي "سي"، وبرامج التطعيم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال تحصين الأطفال ، كذلك تم التطرق إلى سبل التعاون في مكافحة الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأورام، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الصحي، من خلال تطوير السجلات الطبية الإلكترونية، وتوسيع استخدام الطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي.



وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين بحثا فرص التعاون في أبحاث الأمصال واللقاحات، مستفيدين من الخبرات المصرية المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التكيف الصحي لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأطفال وكبار السن ، كما ناقش اللقاء استراتيجيات التشخيص والعلاج للأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والفيروسات الكبدية.



حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة ، والدكتورة علاء خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة.

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