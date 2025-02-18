بشرى لـ«جوارديولا».. مانشستر سيتي يستعيد 3 نجوم قبل مواجهة ريال مدريد

عادت البسمة إلى وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في إياب منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يواجه فريق مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، نظيره ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، في مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

عودة ثلاثي مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى جوارديولا دفعة معنوية كبيرة بعودة ثلاثة من نجوم مانشستر سيتي، هم: روبن دياز وجاك جريليش وناثان آكي، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة دياز وجريليش وأكي في هذا التوقيت الحاسم، قبل مباراة الإياب التي تحسم المتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تمثل إضافة قوية للسماوي، وتعزز من حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي.

كان روبن دياز يعاني من بعض المشاكل الصحية، في حين تعرض ناثان آكي لإصابة، بينما غاب جاك جريليش عن مباراة نيوكاسل بعد الإصابة التي تعرض إليها في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد.

تدرب الثلاثي مساء اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي مع جميع لاعبي مانشستر سيتي، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد.

خسر مانشستر سيتي موقعة الذهاب على ملعبه الاتحاد أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.