رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش إعداد الخطة الإستراتيجية 2025-2030

عقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماعاً مع أمناء الكليات ومديري العموم بالجامعة، لمناقشة نتائج التحليل البيئي للجامعة، وذلك في إطار التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة 2025-2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور رياض نوفل مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ومنسق فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

وخلال الاجتماع ،أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة 2025-2030، والتي تركز على الابتكار والتنمية المستدامة، موضحاً أن الجامعة تستند في خطتها إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، تسهم في تطوير المجتمع المصري، وتواكب التحديات المستقبلية من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تطوير المستشفيات الجامعية لتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة ، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد أحد الركائز الأساسية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية. وبيّن أن الجامعة تعمل على تعزيز دور هذه المستشفيات من خلال تحديث بنيتها التحتية، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة عالية.

وفي إطار دعم الابتكار، شدد الدكتور عبد الرازق دسوقي على أهمية التركيز على ريادة الأعمال، باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية التي تضمن مستقبلًا أفضل للطلاب والخريجين، مؤكداً أن الجامعة تضع الخطة المقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها، بهدف بناء أجيال قادرة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناول حديث الدكتور عبد الرازق دسوقي، محور تنمية الموارد الذاتية ، مشددًا على أهمية تعزيز قدرة الجامعة على تحقيق تنوع مصادر التمويل من خلال مشروعات استثمارية مبتكرة واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة، موضحاً أن هذا المحور يتطلب دراسة دقيقة لتحديد الفجوات الحالية والتحديات التي تواجه الجامعة، مع وضع خطط طويلة المدى لتحسين الأداء المالي، بما يضمن استدامة الموارد ودعم أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أهمية ربط الجامعة بالمجتمع من خلال توجيه الأنشطة البحثية والتعليمية لخدمة القطاعات المختلفة، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية. وشدد على ضرورة تحويل البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية، موضحًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحقيق التميز والإبداع، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية قادرة على قيادة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمبادرات ريادة الأعمال كمشروعات تنافسية، مع توفير التمويل اللازم لتحفيز الابتكار والإبداع.

وانهى الدكتور عبد الرازق دسوقي، كلمته، بتقديم الشكر لفريق الخطة الاستراتيجية وذلك لجهودهم في عمل الاستبيانات وتحليل الفجوة والتحليل البيئي بالإضافة إلى جهودهم لجمع انجازات القطاعات الثلاث، متمنياً لهم التوفيق في المراحل القادمة من إعداد الخطة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، الي أن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية وزارة التعليم العالي 2030، والتي ترتكز على سبعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التكامل بين التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج بالدولة لسد الفجوة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات الأقاليم المختلفة، إلى جانب تطوير برامج تعليمية متداخلة التخصصات لحل المشكلات المجتمعية.

كما أشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الاستراتيجية تسعى لتعزيز الاتصال بين الجامعات والصناعات المحلية مع الانفتاح على المجتمعات العلمية الدولية، بهدف تطوير التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية جامعة كفر الشيخ لمواكبة التحديات المستقبلية، مع التركيز على رفع مستوى التعليم الإبداعي ودعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، كما أكد أن المرجعية الدولية والريادة والإبداع يشكلان دعامة أساسية لرؤية الجامعة، من خلال تعزيز العلاقات الدولية وربط التعليم بالبحث وريادة الأعمال.