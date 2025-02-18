وزير العدل يستقبل سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير ألبير جي دولي سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

ومن جانبه عبر السفير ألبرت جي دول عن سعادته باللقاء، مشيداً بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين مبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً علي استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.