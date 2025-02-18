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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة

اللقاء
اللقاء
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استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير ألبير جي دولي سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
ومن جانبه عبر السفير  ألبرت جي دول عن سعادته باللقاء، مشيداً بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين مبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً علي استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.

التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية العاصمة الإدارية الجديدة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل