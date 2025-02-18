ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

واشنطن: رفع زخم المباحثات مع موسكو ومساعٍ لإنهاء حرب أوكرانيا

أمريكا
أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز زخم المباحثات مع روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح والتز، أن هناك محادثات جارية بشأن تقديم ضمانات أمنية تتعلق بأوكرانيا، وأن واشنطن تجري مناقشات مع كل من موسكو وكييف للوصول إلى إنهاء الحرب.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لفت والتز إلى أن الطريق نحو زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف قد يكون صعبًا، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاح هذه المساعي في نهاية المطاف.

الأمن القومي الأمريكي الحرب في اوكرانيا الإنفاق الدفاعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو ناتو