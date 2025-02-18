واشنطن: رفع زخم المباحثات مع موسكو ومساعٍ لإنهاء حرب أوكرانيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز زخم المباحثات مع روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح والتز، أن هناك محادثات جارية بشأن تقديم ضمانات أمنية تتعلق بأوكرانيا، وأن واشنطن تجري مناقشات مع كل من موسكو وكييف للوصول إلى إنهاء الحرب.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لفت والتز إلى أن الطريق نحو زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف قد يكون صعبًا، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاح هذه المساعي في نهاية المطاف.