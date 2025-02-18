السفير الصيني بالقاهرة يشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"

شارك السفير الصيني لدى مصر وجامعة الدول العربية، لياو ليتشيانغ، في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، الذي عقد في القاهرة برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وبمشاركة ممثلين من 35 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

تناول الاجتماع دور وكالة الأونروا في تنفيذ "حل الدولتين" وتأثير قانون الحظر الإسرائيلي عليها.

وأكد السفير ليتشيانغ في كلمته اهتمام الصين العميق بالأوضاع في قطاع غزة، مشيدًا بجهود مصر في الوساطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما أكد دعم الصين لوكالة الأونروا في إدارة غزة وإعادة إعمارها بعد الحرب، معتبراً أن أي محاولة لاستهداف أو تقييد عملها تعرقل الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وجدد ليتشيانغ التأكيد على أن "حل الدولتين" هو السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التوافق عبر منصات مثل التحالف الدولي لدفع الجهود نحو تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن تقديره لموقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتزامها الدائم بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.