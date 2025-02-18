عمر مرموش ضد محمد صلاح.. حكم مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، التي تجمع بين الفريقين في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

يستضيف فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، نظيره ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، يوم الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وأعلنت رابطة البريميرليج تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة مانشستر سيتي وليفربول حكمًا للساحة، ويعاونه كل من جاري بيسويك ولي بيتس، وآندي مادلي حكمًا رابعًا.

كما أسندت الرابطة مهمة إدارة غرفة تقنية الفيديو (VAR) للحكم ستيوارت أتويل، على أن يعاونه آدم نون.

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

تعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول واحدة من أهم المباريات في كرة القدم العالمية، حيث تحظى بمتابعة واهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

كما تحظى هذه المباراة باهتمام واسع من جانب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، لما تحمله من مواجهة نارية بين النجمين عمر مرموش ومحمد صلاح.

سجل مرموش 3 أهداف (هاتريك) في مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي، حينما اكتسح السماوي نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة.

كما يواصل صلاح التألق ويستمر في ممارسة هوايته المفضلة بهز شباك الخصوم، حينما قاد ليفربول للفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، أحرز خلالها الفرعون المصري الهدف الثاني.

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

عمر مرموش ضد محمد صلاح

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، كما يعتلي قمة ترتيب قائمة صانعي الأهداف وفي رصيده 14 هدفًا.

وأصبح عمر مرموش ثالث لاعب عربي ينجح في تسجيل هاتريك بالبريميرليج، بعد محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه بات صاحب أسرع هاتريك للاعب عربي في الدوري الإنجليزي.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.