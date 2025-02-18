واشنطن: المحادثات مع موسكو في الرياض خطوة لتعزيز التعاون بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، التي جرت في العاصمة السعودية الرياض، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الجانبين اتفقا على التعاون المستقبلي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على تشكيل فرق عمل لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إنشاء آلية تشاور لمعالجة الخلافات.

كما تم التوافق على اتخاذ خطوات لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.