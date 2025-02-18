غرفة الجيزة التجارية تبحث الاستعدادات النهائية لمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس اسامة الشاهد عن انتهاء كافة استعدادات لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي فى حى العمرانية بالجيزة والذى من المقرر انطلاق فعاليات افتتاحه غدا بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وقامت اليوم؛ اللجنة المختصة بالاشراف على المعرض والمشكلة برئاسة المهندس أسامة الشاهد وعضوية عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة، بتفقد اجنحة المعرض وذلك لمتابعة كل عمليات التوريد للسلع والمنتجات الغذائية ومراقبة جودة المعروضات وضمان توفير أفضل تخفيضات وأسعار وذلك فى اطار الاستعدادات والترتيبات النهائية للمعرض، مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق بين الغرفة و الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين .

أشارت لجنة غرفة الجيزة التجارية الى ان المعرض يضم جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار الجملة وأقل من سعر البيع في الأسواق وتشمل كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونه والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبه ، ولافته ان المعرض سيستمر طوال الشهر الكريم مع تخصيص مساحات داخل المعرض لبيع الملابس الجاهزه والأحذية بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل مع قرب عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية للجيزة ، أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق،موضحاً ان غرفة الجيزة التجارية توفر المساحات المحدده للعرض إلى التجار بالمجان لتخفيض التكلفه على التاجر مما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن الجيزاوى ، ومنوهاً ان هناك ٢٩ معرض بالجيزة ضمن مبادرة أهلا رمضان.

ومن جانبه ، أوضح سيد بلاسى وكيل وزارة التموين بالجيزة أن المعرض يسهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية، ويعمل على دعم التعاون بين التجار والمستهلكين، مما يتيح فرصة كبيرة للتسوق بأسعار مناسبة مع بداية الشهر الكريم كاشفا انه سيكون هناك العديد من الفعاليات والعروض الترويجية اليومية، مما يجعل زيارة المعرض فرصة مثالية للشراء في ظل التنافس الايجابي بين العارضين ومتوقعا أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار والمستهلكين الراغبين في الاستفادة من العروض المميزة والخصومات الكبرى.