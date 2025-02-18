تعرف علي قرارات النيابة ضد المتهم بكسر رادار في المقطم

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهم بتهشيم، رادار بسبب تسجيله مخالفات متكرره ضد المتهم، وقررت النيابة حجزه علي ذمة التحريات التي كلفة بها، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه الكحوليات أو المخدرات.

كما أمرت بالاستعلام عن السيارة ملكه.

ووجهت له النيابة تهم الأضرار بالمال العام، واستعراض القوة والبلطجه، وخرق قانون المرور والقيادة بدون رخصة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود كسر بالزجاج الخارجى الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وقائدها تبين عدم حمله رخصة تسيير مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.