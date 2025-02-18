لافروف: نسعى لاستعادة التنسيق مع واشنطن بشأن الأزمات العالمية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تسعى لإعادة التنسيق مع الولايات المتحدة حول القضايا الدولية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على تشكيل لجان لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال لافروف، إن روسيا ستعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأضاف أن هناك اهتمامًا مشتركًا بين موسكو وواشنطن برفع القيود المفروضة على التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى توافق حول ضرورة حل مشكلة البعثات الدبلوماسية العالقة بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده أبلغت واشنطن بأن توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الروسي.