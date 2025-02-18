الأرصاد تحذر: موجة باردة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاربعاء الى الأثنين 24 فبراير، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_3 درجات حتى الخميس المقبل .

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للدفىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد مساء الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء.

واضافت الأرصاد انه يشهد الخميس 20 فبراير، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 16_22 درجة والصغرى 9_13 درجة.

ونوهت الأرصاد انه اعتبارا من الجمعة 21 فبراير ستشهد البلاد موجة باردة نهارا وشديد البرودة ليلا علي اغلب الانحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3_4 درجات يصاحب ذلك نشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.