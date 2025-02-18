استمرار القافلة الطبية المجانية للجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء بكفرالشيخ

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن استمرار القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، حتى 20 فبراير، لتقديم خدمات طبية للمواطنين في مختلف القرى والمدن بالمحافظة، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وشهد اليوم الأول للقافلة إقبالًا كبيرًا، حيث تم الكشف على 670 حالة في تخصص الرمد، وتقديم 325 نظارة طبية مجانية، بالإضافة إلى إجراء 71 عملية رمد مختلفة، كما تم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لإجراء العمليات اللازمة.

كما شهد اليوم الثاني من القافلة تواجد 5 عيادات طبية شاملة تشمل تخصصات الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، وأذن وأنف وحنجرة، حيث تتواجد القافلة بقرية المجاز الشرقي بمركز الحامول يومي 17 و18 فبراير، وستنتقل إلى مركز دسوق يومي 19 و20 فبراير بقرية أبو مندور، وستواصل تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه المبادرة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في توفير هذه الخدمات الصحية المجانية لاهالي المحافظة.

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