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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مائل للدفئ وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، ويسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غد الأربعاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى. 

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجة، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا الاربعاء