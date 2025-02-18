أستاذ علوم سياسية: قوة مصر تتمثل في إدخال المعدات لقطاع غزة رغم تعنت الاحتلال

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، على أن منذُ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إدارة البلاد، وهو يتبع نهج واضح بشأن تعدد سياسة مصر الخارحية وانفتاحها على كل الدوائر التي تؤثر على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، وذلك لحماية مصالح المنطقة بشكل كبير.

وأضاف «تركي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن فكرة الوصول لحل عادل بشأن القضية الفلسطينية، تأتي في مقدمة أولويات ومباحثات الرئيس السيسي، وذلك لأنها أصل الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أن الحديث بشأن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولويات زيارة الرئيس السيسي لأسبانيا.

وأوضح، أن هذه الزيارة تُعد حشدًا للمجتمع الدولي لدعم الرؤية المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن موقف الدولة الأسبانية فيما يخص رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يُعد موقفًا صلبًا ومشرفًا، وذلك يؤدي إلى تعزيز الموقف المصري.

وأردف، أستاذ العلوم السياسية، أن قوة الدور المصري تتمثل في إدخال المعدات لإزالة الركام على الرغم من تعنت الاحتلال الإسرائيلي.