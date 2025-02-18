السيسي يصل إلى مقر إقامته في مدريد وسط ترحيب من الجالية المصرية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد وسط ترحيب كبير من الجالية المصرية في أسبانيا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع جلالة ملك أسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركة الرئيس في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.