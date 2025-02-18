بالصور.. طالب بكلية التربية النوعية يهدي محافظ المنوفية "بورتريه" تكريمًا لجهوده

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من قيادات جامعة المنوفية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الأمين العام للجامعة ومنسقي العلاقات الدولية والوافدين.

وناقش اللقاء المشروعات التنموية التي تشهدها الجامعة على مختلف الأصعدة، في إطار تطوير القطاع التعليمي والجامعي لمواكبة التحديات وتحقيق تنمية مجتمعية تعزز خدمة المواطنين، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، قام أحد طلاب كلية التربية النوعية – قسم التربية الفنية – بإهداء المحافظ بورتريه شخصي تقديرًا لجهوده في دعم المشروعات الخدمية والتنموية للجامعة.

من جانبه، قدم المحافظ دروعًا تذكارية لمنسق مكتب العلاقات الدولية والطالب، تشجيعاً لهما على دورهما المتميز.

وأكد المحافظ خلال اللقاء دعمه الكامل للجامعة، مشيدًا بدورها كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي والخدمي لصالح أبناء المنوفية.