بصاروخ وفانوس وبدلة فضائية.. مقالب «رامز إيلون مصر» فى رمضان 2025

أعلن الفنان رامز جلال، اسم برنامج المقالب الجديد الذي يعرضه في رمضان 2025 وجاء بعنوان «رامز إيلون مصر»، حيث ظهر خلال البوستر الرسمي مرتديا بدلة رائد فضاء ويحمل فانوس رمضان فى السماء يعانق السحاب فوق صاروخ.

وكعادة رمز جلال يترك جمهوره يتساءل عن شكل وتفاصيل المقلب الذى سيضع خلاله ضحية هذا العام.

وكتب رامز خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وأنتوا طيبين.. بعون الله رامز إيلون مصر في رمضان 2025 والله المستعان".

تجدر الاشارة الى ان الفنان رامز جلال استوحى اسم برنامجه الجديد «رامز إيلون مصر» من اسم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، المعروف بابتكاراته في عالم التكنولوجيا واستكشاف الفضاء، ويشير اسم البرنامج إلى أن فكرة المقالب هذا الموسم قد تحمل طابعًا تقنيًا أو فضائيًا.

من خلال شكل ومجسم صاروخ فضائي يظهر منه رامز جلال خلال المقلب لضيوفه، كما ظهر في البوستر الذي زود أيضا بعلامة «x»- كرمز للتطبيق الشهير الذي يمتلكه إيلون ماسك، والذي أصبح يحمل «x» بعد أن عرف لسنوات منذ انطلاقه بـ «تويتر»، ما يزيد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الحلقات والمقالب التي سيتعرض لها الضيوف في رمضان 2025.

وقد كشف رامز جلال عن ابرز ضحاياه في رمضان 2025 من بينهم النجم أحمد العوضي

ومحمد رمضان وإمام عاشور ومحمد الشناوي ومروان عطية وسام أبوعلى وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وأكرم حسني و نسرين أمين ويجزواحمد سعد ونادين نسيب نجيم.

يأتي برنامج “رامز ايلون مصر” استكمالا لسلسلة برامج المقالب الذى يقدمها رامز جلال خلال السنوات الماضية منهم"رامز جاب م الاخر "و"رامز تحت الأرض" و "رامز بيلعب بالنار"، و"رامز توت عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز قلب الأسد" و"رامز واكل الجو