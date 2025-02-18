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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص في حادث تصادم قطار بسيارة ببرج العرب

حادث تصادم قطار بسيارة
حادث تصادم قطار بسيارة (صورة أرشيفية)
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أُصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكي في برج العرب، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين قطار وسيارة ملاكي في المنطقة الصناعية الرابعة، وتحديدًا عند مزلقان ليسكو بمركز وجهاز برج العرب، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن المصاب يُدعى يوسف يحيى سعيد، يبلغ من العمر 55 عامًا، ومقيم ببرج العرب، وقد تعرض لكدمات وسحجات متفرقة. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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