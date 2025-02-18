رئيس جامعة بنها يستقبل وفد بيت العائلة المصرية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وفد بيت العائلة المصرية علي هامش انعقاد ندوة "قضايا مصر المعاصرة "، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم وفد بيت العائلة، كلا من الدكتورة عايدة نصيف أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة، والقس أرميا مكرم كاهن كنيسة مارجرجس الساحل مقرر مساعد لجنة الشباب وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وبحضور عدد من أعضاء بيت العائلة المصرية، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن اللقاء يأتي في إطار حرص جامعة بنها على تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة المصرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن للطلاب، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

من ناحية أخرى تناولت فعاليات الندوة التي عقدت بقاعة "تحيا مصر" توعية الشباب بالقضايا المعاصرة، وفتح آفاق الحوار حول التحديات والمستجدات المجتمعية، بما يُسهم فى تنمية قدراتهم الفكرية، وتعزيز وعيهم بدورهم في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة الوطن.