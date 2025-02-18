رئيسا "الرقابة الإدارية" و"البرلمان العربي" يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، كما تم التأكيد على أهمية دور البرلمان العربي في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز النزاهة وبناء مؤسسات فعالة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي لتعزيز العمل التشريعي العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي.

ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، معرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العربية النظيرة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصالح العليا للأمة العربية.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لتعزيز التنسيق في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد