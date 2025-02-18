الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2023.

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أسبانيا خلال عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 227 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 195 مليون دولار

3. ملابس جاهزة بقيمة 173 مليون دولار..

4. خضروات وفواكه بقيمة 120 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 115 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أسبانيا خلال عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 239 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجاتها بقيمة 188 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 168 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 133 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 81 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر 123 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أسبانيا 61.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 63 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.