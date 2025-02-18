رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام برامج وأنشطة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل ختام أنشطة وبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ لعام 2024م، بقصر الثقافة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارة بمحافظة كفر الشيخ، وممثلي الأزهر والكنيسة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الحفل تم عرض الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تم عرض احصائي وفيديو مصور لما تم تنفيذه بمحافظة كفر الشيخ خلال عام 2024، وعرض فيديو عن الاستثمار في الشباب.

وفي بداية كلمته، قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلا الله عز وجل أن يهل علينا هذا الشهر الكريم بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب عن بالغ سعادته بمشاركته في حفل ختام برامج وأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بمحافظة كفرالشيخ لعام 2024.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل لكافة القضايا التي من شأنها الحفاظ علي كرامة المواطن المصري وصحته، والتى من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها سيادته، حيث إن ظاهرة الإدمان هي عائق كبير لعجلة التنمية، لذا وجب علينا جميعا مواجهتها من خلال تضافر كافة الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتزويد أفراد المجتمع بالوعي والمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر الإدمان.

كما وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية لتوفير الخدمات العلاجية بشكل مجاني دون تميز وبسرية تامة لضحايا إدمان المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لما لها من أضرار جسيمة علي الفرد والأسرة، حيث ينظم الصندوق ندوات وحملات تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" داخل المؤسسات الحكومية وخارجها والإعلان عن الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات وتلقي المشورة وتوفير العلاج اللازم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة عقدت العديد من الندوات والحملات التوعوية، لتوعية الطلبة بمخاطر وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات، استمرارا لتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، والتي تأتي تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جامعة كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث إن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.

وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي للدور الهام الذي يقوم به في توعية الفرد والمجتمع، من خلال تعريف المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وضرر المخدرات على الفرد، وضرر المخدرات على الاسرة والمجتمع، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، والجهود التى تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة المخدرات، وكيفية الاكتشاف المبكر لمرض الادمان، واليات التعامل مع مريض الإدمان، المخدرات وتأثيرها على تقدم المجتمعات وبناء الدول، والدور العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال الخط الساخن الذي يقدم العلاج في سرية تامة وبالمجان، متمنيا دوام التوفيق والسداد.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي درع الصندوق للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لما تقدمه الجامعة من اسهامات وانجازات في إطار التعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي للقضاء علي ظاهرة الإدمان.