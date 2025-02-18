محافظ البحر الأحمر يفتتح وحدة الزهراء الاجتماعية بالقصير لدعم الأسر المستحقة

افتتح محافظ البحر الأحمر، وحدة الزهراء الاجتماعية بمدينة القصير، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 1.8 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات اجتماعية متكاملة لدعم الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك استكمالا لافتتاحات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

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تقع الوحدة بجوار مدرسة جمال عبد الناصر، وتعد إضافة نوعية للبنية التحتية الاجتماعية في المحافظة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات، تشمل برامج دعم المرأة والطفل، تقديم المساعدات الاجتماعية، وتوفير الاستشارات الأسرية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي والارتقاء بمستوى المعيشة للأسر المستحقة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن وحدة الزهراء الاجتماعية تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير.

وأوضح حنفى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، لافتًا إلى أن افتتاح الوحدة يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وأشار صبرى محمد عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة إلى أن الوحدة ستعمل على تقديم خدمات مباشرة للأسر المحتاجة، من خلال برامج متنوعة تشمل تقديم مساعدات مادية وعينية للفئات المستحقة، و برامج دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل ،و رعاية الأطفال والأسر عبر أنشطة تربوية وتعليمية تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

ويأتي افتتاح هذه الوحدة ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر خلال احتفالاتها بالعيد القومي، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تخدم جميع فئات المجتمع.

حضر الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير ، اللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات وناصر عطية عضو مجلس النواب ولفيف من اهالى وتنفيذيين مدينة القصير.