ضمن احتفالات العيد القومي.. افتتاح توسعات محطة تحلية مياه القصير بالبحر الأحمر

في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، افتتح محافظ البحر الأحمر، أعمال التوسعات بمحطة تحلية المياه بمدينة القصير، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من مياه الشرب وضمان توفير خدمات مائية مستقرة للمواطنين.

شملت التوسعات إضافة قدرة إنتاجية جديدة تصل إلى 1500 متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد التحديثات إلى 9500 متر مكعب يوميًا، مما يمثل نقلة نوعية في تأمين مصادر مياه الشرب للمدينة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة القومية لدعم المدن بالمحافظة وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المائية، لا سيما مع النمو السكاني والتوسع العمراني.

وأوضح أن توسعة محطة التحلية تعد جزءًا من استراتيجية متكاملة تنفذها الدولة لدعم البنية التحتية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن محطات التحلية تمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتوفير المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على دعم المشروعات التنموية والسياحية والصناعية بالمحافظة.

وفي ختام الافتتاح، أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تستهدف تطوير محطات المياه، وتحسين منظومة الصرف الصحي، وتحديث شبكات الكهرباء والطرق، بما يضمن تحقيق الخطة الاستثمارية للمحافظة وتاكيدا لقدرة المحافظة على استيعاب خطط التنمية المستقبلية.

حضر الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير اللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات و ناصر عطية عضو مجلس النواب ولفيف من التنفيذيين وأهالي المدينة.