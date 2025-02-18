وزير الشباب يشهد حفل مئوية مجلة المصور

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية مئوية مجلة المصور، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سفير سلطنة عمان في القاهرة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد اللطيف حامد، رئيس تحرير مجلة المصور، عمر سامي، رئيس مجلس إدارة مجلة دار الهلال، بالإضافة الى نخبة من الشخصيات العامة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذه المناسبة التاريخية التي يتم فيها الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس مجلة المصور، هذه المجلة العريقة التي تعد أحد أعمدة الصحافة المصرية والعربية، وركيزة أساسية في مسيرة الإعلام الوطني.

وشدد على أن مئوية مجلة المصور ليست مجرد احتفال بمرور الزمن، بل هي شهادة حية على دور الصحافة المصرية في توثيق الأحداث، وصناعة الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية. فمنذ تأسيسها، كانت "المصور" مرآة صادقة للمجتمع، تواكب القضايا الوطنية والعربية والدولية، وتنقل الكلمة الحرة بمهنية وموضوعية.

وأوضح، أن وزارة الشباب والرياضة تدرك الدور الكبير والجوهري للإعلام في بناء الوعي لدى الشباب، ودعمه للقضايا التنموية، وتعزيز ثقافة الحوار والانتماء، ومع عصر التحول الرقمي يبقى للإعلام الوطني دوره المحوري في تقديم المحتوى الهادف، ومواجهة التحديات بمصداقية وشفافية، وهو ما حرصت عليه أيضا جريدة المصور بعد إعلانها اليوم عن انطلاق الموقع الرسمي الخاص بها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالثناء على كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، وكافة الصحفيين والإعلاميين، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تقديم إعلام وطني هادف، متطلعا أن تواصل مجلة المصور دورها الرائد في إثراء المشهد الصحفي، ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.