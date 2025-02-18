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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الحكومة توافق على مقترح بعودة الرياضات الجوية إلى وزارة الطيران

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وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودة الرياضات الجوية ليكون المسؤول عن فعالياتها وتنظيمها وزارة الطيران المدني.

واستعرض النائب محمود القط، تاريخ نادي الرياضات الجوية، مؤكدا على أن جهة الولاية الأصلية هى وزارة الطيران المدني، و المسؤولة عن تطبيق معايير السلامة والمنوط بها الفعاليات الدولية و العالمية.

وفي سياق متصل، استعرض ممثلو وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة التعاون بينهما لتحقق  الرياضات الجوية المأمول منها محليا ودوليا.

ووافقت اللجنة وممثلو الحكومة على المقترح وتم إصدار توصيات بتنفيذه وتفعيله في أقرب وقت لتعود مصر لمكانتها الدولية في هذه الرياضات الهامة.
 

النائب محمود القط لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ