ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديلسون كاموني يقود تشكيل زد ضد طلائع الجيش في الدوري

زد
زد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود ديلسون كاموني تشكيل زد أمام طلائع الجيش، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو.

يحتل فريق زد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - إسلام عبدالله

خط الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانحي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

طلائع الجيش تشكيل زد تشكيل زد ضد طلائع الجيش تشكيل زد أمام طلائع الجيش الدوري الدوري الممتاز اخبار زد اخبار نادي زد اخبار الدوري المصري