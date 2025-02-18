ديلسون كاموني يقود تشكيل زد ضد طلائع الجيش في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

يقود ديلسون كاموني تشكيل زد أمام طلائع الجيش، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو.

يحتل فريق زد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - إسلام عبدالله

خط الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانحي

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.