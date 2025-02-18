ياسر علي ماهر يكشف عن مايسترو الدراما الإذاعية وعلاقته بالزعيم والحلفاوي ومصطفى فهمى

تحدث الفنان ياسر على ماهر، عن والده الكاتب محمد على ماهر، حيث كشف أنه كان صوفيا وكان يتمني أن يكون وليا، مشيرا إلى أنه توفى بين يديه.

واضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي انه في اليوم الثاني للوفاة جاء رجل بسيط وفقير ولا تعرفه وقال لنا انه شاهد رؤية لنهر في الجنة ماءه كالفضة ، ووجدت رجل يشرب منه ويمسك بيدة كوب من الفضة ويشرب فقلت من هذا وكانت الإجابة انه والدي محمد علي ماهر، وحرصت علي ان اتي إليكم وانا لا اعرفه حتي أبلغكم الرسالة

كما تحدث عن علاقته بوالده الكاتب محمد علي ماهر والذي أطلق عليه "مايسترو الدراما الإذاعية " وتربيته له وهو صغير ، وعن اسرته وأولاده وأخواته ، وعشقه لآلة الكمان

وتناولت الحلقة بدايته الفنية ومعظم أدواره كضابط او لواء في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية ، كما تحدث عن تجربته في تجسيد عدد من المشاهير ومنهم الرئيس جمال عبد الناصر فى مسلسل فارس الرومانسية واحمد سالم فى مسلسل كاريوكا ويوسف وهبى فى مسلسل الشحرورة وسعد زغلول فى مسلسل الامام محمد عبده ، وما هي الشخصية التي يتمني تقديمها ، والأعمال الدرامية الأقرب الي قلبه

وتضمنت الحلقة الحديث عن المسرح القومي ومكانته الكبيرة في قلبه، وأيضًا السينما وعلاقته بها ، وتجربته الفنية المهمة فى الفيلم العالمى (حادث النيل هيلتون) وأهم ذكرياته عن تصويره ؟ ورد فعله بعد ترشيحه لجائزة التفوق ضمن جوائز الدولة التقديرية وهى الجائزة التي رشحها مجلس نقابة المهن التمثيلية ، وعلاقته بالسوشيال ميديا ، وحلمه الفني.

وعلى جانب آخر تناولت الحلقة الحديث عن علاقته بالزعيم عادل امام ومشاركته في عدد من الافلام معه ، ورأيه في محمد رمضان ولقب "نمبر وان".

كما تحدث عن علاقته بالراحلين مصطفي فهمي ونبيل الحلفاوي والذي كان معه في لحظاته الأخيرة، مشيرًا إلى ن الفنان الراحل نبيل الخلفاوي حالة خاصة جدا ، وتزامل مع اخوه علاء بالمعهد ، وهو احد الأبطال المقربين من والدي الاستاذ محمد علي ماهر ، وكان يتعامل معه كأنه عمه او اخوه الأكبر ، ولم نري منه اي شئ سيئ او موقف سلبي ، وعندما التقي معه كان في عزاء الراحل صلاح السعدني.