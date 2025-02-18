انطلاق النسخة الجديدة من بطولة زد الدولية للناشئين

أطلق نادي زد الرياضي، النسخة الجديدة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، على مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد.



يشارك في النسخة الجديدة من بطولة زد الدولية للناشئين، 6 أندية محلية وأجنبية كبرى وهم: الأهلي المصري، وزد إف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وكولومبوس كرو الأمريكي، وفيسيل كوبي الياباني، وأسيك الإيفواري.

وتقام البطولة بنظام الدوري لمنح الفرصة لكل الفرق المشاركة لمواجهة بعضها لاكتساب الخبرات، ويفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالبطولة، وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.



وتقام أولى مباريات بطولة دوري زد الدولية للناشئين، غدًا الأربعاء، بمواجهة زد إف سي مع استون فيلا، والأهلي مع كولومبوس كرو، وفيسيل كوبي يواجه أسيك، وفي اليوم الثاني تعقد الجولتين الثانية يواجه فيها زد إف سي مع أسيك، وفيسيل كوبي مع كولومبوس كرو، واستون فيلا مع الأهلي، والثالثة زد إف سي مع الأهلي، وأستون فيلا مع فيسيل كوبي، وأسيك مع كولومبوس كرو.



وفي مباريات اليوم الثالث تقام الجولتين الرابعة يواجه فيها كولومبوس كرو مع زد إف سي، وفيسيل كوبي مع الأهلي، واستون فيلا مع أسيك، والجولة الخامسة يلتقي زد إف سي مع فيسيل كوبي، واستون فيلا مع كولومبوس كرو، و أسيك مع الأهلي.



