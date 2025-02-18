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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة شاب أسفل عجلات القطار في البدرشين

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي شاب مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء مروره بمزلقان قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس شاب أسفل عجلات القطار في قرية مزغونة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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