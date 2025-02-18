وزير الإنتاج الحربي: مصر تعزز التعاون العسكري الدولي في معرض "IDEX 2025"

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من أجنحة الشركات الرائدة في مجال الدفاع، المشاركة بالمعرض، و منها الجناح السعودي ووكالة الصناعات الدفاعية التركية و شركتي بونجسان و هايونداي ويا الكوريتين و شركات لوكهيد مارتن و نورثروب جرومان و رايثون و جنرال ديناميكس الأمريكية ،و شركة سنسورتك الإنجليزية، بالإضافة إلى هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF.

و استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد جناح وكالة الصناعات الدفاعية التركية ، حيث رحب ممثلو الوكالة بالوزير "محمد صلاح" و الوفد المرافق له ، و اطلع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، و خلال اللقاء ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الصناعات الدفاعية.

كما تفقد وزير الدولة لإنتاج الحربي الجناح السعودي ، مشيداً بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية كما أشاد بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية. و خلال لقائه بممثلي شركة "بونجسان" الكورية أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، لافتاً إلى أنه تم استعراض قدرات و إمكانيات الوزارة في مجال التصنيع العسكري و أبرز المنتجات التي تشارك بها في معرض IDEX2025، و على الجانب الأخر قام ممثلو "بونجسان" بإجراء عرض تقديمي عن أهم المنتجات العسكرية للشركة و التي من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية.

من ناحية أخرى قام الوزير "محمد صلاح" بزيارة الأجنحة الخاصة بالشركات الأمريكية ( لوكهيد مارتن و نورثروب جرومان و رايثيون و جنرال دينامكس) ؛ للإطلاع على معروضاتها و التعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيداً بقدرات الشركات الأمريكية و ما شاهده من معروضات، حيث قام ممثلو الشركات بإجراء عرض تقديمي عن أبرز ما يقومون بإنتاجه، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الأمريكية و شركات الإنتاج الحربي، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية و تكنولوجية و فنية و بشرية و بحثية.

و في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بلقاء ممثلي شركة سنسورتك الإنجليزية، حيث تم الإشادة بإمكانيات الشركة، فيما قام الوزير باستعراض خبرات و إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي و الشركات و الوحدات التابعة لها، و عقب ذلك توجه وفد وزارة الإنتاج الحربي لزيارة الجناح الباكستاني و خلال الجولة أكد الوزير "محمد صلاح" على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين و التطلع للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

و استمع الوزير إلى تقديم ممثلي هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF حول مواصفات المنتجات المختلفة التي يشارك بها الجانب الباكستاني ، و خلال تفقد المعرض أشاد الوزير بمعروضات الجناح الخاص بشركة إيجلز إنترناشونال و ما توصلت إليه من تكنولوجيات متطورة في مجال تأمين الأنظمة الدفاعية.

كما حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، خلال الجولة على زيارة جناح شركة هايونداي ويا الكورية، حيث تم إجراء عدد من اللقاءات و المباحثات حول إمكانية التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الخاصة بالصناعات الدفاعية و العسكرية.

و خلال الجولة حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على دعوة ممثلي هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض IDEX 2025 و الاطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة.