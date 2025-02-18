وكيل "الصحة" بالإسكندرية تناقش طرق تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، اجتماعًا مع الادارة العامة للطب العلاجي و عدد من مديري المستشفيات والوكلاء والنواب بالمستشفيات، وذلك استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والادارات ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ومناقشة عدد من الملفات التي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي من اهمها تمركز الخدمات الصحية حول المريض لضمان راحة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية اللازمة.

وقد أكدت أهمية الاستماع إلى شكاوى المرضى وبحث العقبات التي تواجههم أثناء تلقي الخدمة والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، ومراجعة خط سير المريض منذ دخول المستشفى لتلقي الخدمات و العمل على تحسينه و تنظيم استقبال المرضى وتوجيههم بشكل أكثر كفاءة لضمان سهولة وصولهم إلى الخدمات المطلوبة.

كما تم توفير اللوحات الإرشادية لتوضيح الخدمات المتاحة ومواعيدها وكيفية الحصول عليها و الإجراءات المطلوبة و توضيح وتيسير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً للتيسير على المواطنين.

وأكدت خلال الاجتماع، مجانية خدمات الطوارئ والتي تضمن تقديم الرعاية العاجلة للمرضى وفقًا للسياسات الصحية المعتمدة من الوزارة ومراجعة جداول عمل الأطباء وتواجدهم خصوصاً في الفترات المسائية.

وأشارت لضرورة اطلاع وتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية والالتزام بتطبيقها لضمان تقديم رعاية صحية متطورة وكذلك تعزيز إجراء العمليات الجراحية المتخصصة ذات المهارة واستغلال خبرات الأطباء المتميزين، إلى جانب التأكيد على مراجعة وتحديث ملفات المرضى لضمان دقة التسجيل الطبي.

كما تم مناقشة ملف صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية ومراجعة تراخيص وعقود صيانة المصاعد وعقود الصيانة الدورية لجميع الأجهزة لضمان كفاءة جميع المعدات داخل المستشفيات وكذلك تعزيز إجراءات الأمن داخل المستشفيات، والاهتمام بجودة خدمات النظافة لضمان بيئة آمنة وصحية للمرضى والعاملين.

وفي ختام الاجتماع، شددت على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها يمثل أولوية رئيسية في خطة الوزارة كما وجهت بضرورة التعامل الإنساني مع المرضى والاستماع لهم وتوفير بيئة علاجية مريحة لهم وكذلك سرعة ودقة التعامل مع طلبات المرضى والاستفسارات الواردة بسرعة ومرونة لضمان حصول المرضى على الخدمات الطبية اللازمة في أسرع وقت.