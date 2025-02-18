«دمياط بين الماضي والحاضر» في نقاشات قصور الثقافة ضمن فعاليات مبادرة "اعرف بلدك"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة متنوعة بمدارس دمياط، ضمن مبادرة "أعرف بلدك"، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لقاء حواريا بعنوان "دمياط بين الماضي والحاضر"، بالمدرسة الزخرفية بنات، تحدث خلاله د. أشرف غنام، الباحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، عن موقع دمياط الجغرافي، موضحا أن دمياط تقع على الضفة الشرقية للنيل، وتبعد عن البحر المتوسط بحوالي 15 كيلومتر، وعن بحيرة المنزلة بحوالي كيلو مترين ونصف، مساحتها 910كم²، وعدد سكانها حوالي مليون وستمائة ألف نسمة.

وأشار إلي أن دمياط تعتمد في اقتصادها على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية التي تمتلكها، إلى جانب صناعة السفن والجلود ودباغتها والأثاث بأنواعه وأشكاله ومنتجات الألبان، كذلك صناعة الحلويات، وخاصة الشرقية.

كما ذكر"غنام" أشهر مواقعها الأثرية كجزيرة رأس البر، أشهر مصايف مصر، حتى منتصف القرن الماضي، كذلك التلال الأثرية، منها: تل شطا، وتل الدير، الذيد يحوي جبانة من العصرين اليوناني والروماني، كما تضم المحافظة مساجد أثرية كمسجد عمرو بن العاص ومسجد أبو المعاطي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أعلام المحافظة في العديد من المجالات منهم الصحفي صلاح منتصر، الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، العالم د. علي مصطفى مشرفة، د. زاهي حواس عالم الآثار، الشاعر فاروق جويدة وآخرون.

وواصل قصر ثقافة دمياط تنفيذ عدد من الورش الفنية والعلمية بالمدرسة الزخرفية، منها "رسم الفن المصري القديم"، تدريب دينا النجيري ونورهان الطناحي، ومجلة حائط عن "أنواع التلوث وتأثيره"، تدريب آية الخنيني.

كما التقى طلاب مدارس الإعدادية بنات والإعدادية الحديثة بمحاضرات تثقيفية ضمن أنشطة بيت ثقافة الزرقا، منها "مخاطر استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية على الفرد"، ألقاها عبد الله جمعة، المراقب الصحي، الذي أكد بلقائه على أهمية المضادات كعلاج للالتهابات البكتيرية، موضحا الآثار السلبية في الأكثر من تناولها، حيث تؤثر الجهاز الهضمي والتنفسي للإنسان.

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، نفذ قصر ثقافة الطفل ورش ثقافية وفنية بمدارس تامياتس للغات وحسن الزيات، منها، ورشة فنية وورشة تعليمية بعنوان "أركان الإسلام"، تدريب الفنانات هاجر اللبان ورانا ليل وهبة موسى. كما عقد قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية.

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