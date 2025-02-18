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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بوساطة مصرية قطرية بدء دخول معدات إعادة إعمار غزة

بوساطة مصرية قطرية
بوساطة مصرية قطرية بدء دخول معدات إعادة إعمار غزة
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أفاد موفد قناة «إكسترا نيوز» بمعبر رفح، ببدء دخول معدات إعادة إعمار غزة، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بينما تضغط إسرائيل على الوسطاء من أجل الإفراج عن ستة إسرائيلين دفعة واحدة   مقابل إطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين الذين اتفق على عددهم سابقا، وإدخال بيوت متنقلة وآليات ثقيلة، وفقا لما أفاد مصدر سياسي إسرائيل

في حين أكد مصدر مصري مطلع أن معدات رفع الأنقاض بدأت، اليوم الثلاثاء في الدخول إلى القطاع عبر معبر رفح، مضيفًا أن كرفانات الإعاشة بدأت أيضا بالدخول بعد نجاح الجهود المصرية القطرية

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مصر أنها ستقدم تصورا شاملا لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

https://youtube.com/shorts/p7aU57g-1tQ.

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