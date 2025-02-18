ضبط 7 أطنان دقيق وأسماك وحديد مجهولة المصدر بفاقوس

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة فاقوس برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار كبير المفتشين بالإدارة وعدد من مفتشي الإدارة بالمديرية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية 785 و783 و782 و784 و938 و3094 و897 و786 و720 و721 و914 و915 و916 و917 و918 و2817 و2818 و2819 وتم التحفظ على 3 طن و500 كيلو دقيق فاخر بمخبز سياحي و2 طن سمك هارنج بمصنع رنجة و2 طن حديد تسليح بشونة مواد بناء و1600 دفاية بطانية و250 حافظة سجاد بمخزن للمفروشات و350 علبه بسكويت بمخزن مواد غذائية و100 قطعة ملابس بمحل ملابس و10 مروحة استاند بمحل ادوات كهربائية و100 باكيت بامبرز بمحل ورقيات و160 كيلو سمن بمخبز حلواني و220 قطعة غيار سيارات بمحل كاوتش وقطع غيار سيارات جميعهم مجهولة المصدر و 150 قطعة مستلزمات مطابخ بمحل بيع مستلزمات المطابخ و5 إسطوانات بوتاجاز منزلية مستخدمه في غير الغرض المخصص لها بمزرعة دواجن.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.