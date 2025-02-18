«10 غرز».. باسم سمرة يتعرض لإصابة في يده خلال تصوير مسلسل "العتاولة 2"

كشف الفنان باسم سمرة عن تعرضه لإصابة في يده قوية خلال تصوير مسلسله العتاولة 2، المقرر عرضه خلال المارثون الدرامى الرمضانى المقبل

و طمأن سمرة الجمهور على صحته وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة في أثناء تصوير مسلسل العتاولة، جرح في إيدي تسبب في 10 غرز، ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل وأطمن عليا

مسلسل العتاولة 2 يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف، ومن إخراج أحمد خالد موسى

مسلسل «العتاولة» تدور أحداثه في إطار شعبي حول الشقيقين «خضر»، الذي يجسد دوره طارق لطفي، و«نصار»، الذي يلعب دوره أحمد السقا، ورث الشقيقان السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ليجدا نفسيهما في صراعات تؤثر بشكل كبير على تدمير العائلة. يتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»، ويؤدي دوره باسم سمرة، والذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم