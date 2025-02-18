ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«10 غرز».. باسم سمرة يتعرض لإصابة في يده خلال تصوير مسلسل "العتاولة 2"

باسم سمرة
باسم سمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف  الفنان باسم سمرة عن تعرضه لإصابة في يده قوية  خلال تصوير مسلسله العتاولة 2، المقرر عرضه خلال المارثون الدرامى الرمضانى المقبل  

و طمأن سمرة الجمهور على صحته وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة في أثناء تصوير مسلسل العتاولة، جرح في إيدي تسبب في 10 غرز، ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل وأطمن عليا

مسلسل العتاولة 2 يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف، ومن إخراج أحمد خالد موسى

مسلسل «العتاولة» تدور أحداثه في إطار شعبي حول الشقيقين «خضر»، الذي يجسد دوره طارق لطفي، و«نصار»، الذي يلعب دوره أحمد السقا، ورث الشقيقان السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ليجدا نفسيهما في صراعات تؤثر بشكل كبير على تدمير العائلة. يتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»، ويؤدي دوره باسم سمرة، والذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم

FHSL
FHSL
اصابة باسم سمرة فى العتاولة 2 10 غرز فى يد باسم سمرة اثناء تصوير العتاولة مسلسل العتاولة 2 بطولة باسم سمرة رمضان 2025