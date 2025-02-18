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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محكمة متهم في حيازة سلاح ناري بالأزبكية لجلسة 24 فبراير

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى جلسة 24 فبراير الجاري.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالتشاجر مع آخرين، وإطلاق أعيرة نارية في المنطقة من سلاح ناري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلًا له معلومات جنائية تشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور، قام خلالها الأول بالتعدي على الأخير وأطلق صوبه عيارًا ناريًّا إلا أن الطلقة لم تصبه.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و طلقة نارية مما تستخدم  في السلاح الناري.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة حيازة سلاح نارى قسم شرطة الأزبكية