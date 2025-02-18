انقطاع المياه في مناطق المرج والخصوص الأربعاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه في إطار تنفيذ أعمال إصلاح خط المياه قطر 1200 مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاة أمام مستشفى اليوم الواحد، سيتم قطع المياه عن بعض المناطق المتأثرة بهذه الأعمال.

وأكدت الشركة أن انقطاع المياه سيشمل المناطق التالية:

- شارع مؤسسة الزكاة بالكامل وجميع متفرعاته.

- شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته.

- المرج الشرقية.

- المرج الغربية.

- المرج الجديدة.

- منطقة الخصوص.

وقالت الشركة إنه سوف يبدأ انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين في المناطق المتأثرة خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

وفي إطار حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، تم الدفع بعدد من سيارات المياه الصالحة للشرب التي سيتم توزيعها مجاناً في المناطق المتأثرة، وفي حال الحاجة إلى تلك السيارات، يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.