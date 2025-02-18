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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. العرض الأول لـ«دراما التسعينيات» على شاشة «الوثائقية»

دراما التسعينات
دراما التسعينات
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أعلنت القناة الوثائقية، العرض الأول للفيلم الوثائقي “دراما التسعينيات”، المقرر عرضه غدا الأربعاء، الساعة 11 مساءً، على شاشة الوثائقية

ونشرت القناة الوثائقية البرومو الخاص بالحلقة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، معلقة: «انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي دراما التسعينيات، الأربعاء، الساعة 11 مساءً، على شاشة الوثائقية تابعونا على تردد 12303.. معدل الترميز 27500 .. الاستقطاب أفقي/H»..

وكانت  قناة الوثائقية قد عرضت يناير الماضى  فيلم "الاتحاد.. سيد البلد" وذلك من خلال نشرها لمقطع فيديو لـ«برومو» الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الفيلم تم عرضه لأول مرة في تمام الساعة 11 مساء يوم الأربعاء 23 يناير وقد نشرت الصفحة البرموا وكتبت انتظروا العرض الأول للفيلم الوثائقي "الاتحاد.. سيد البلد"، الأربعاء، الساعة 11 مساءً، على شاشة "الوثائقية.

العرض الأول لـ دراما التسعينيات على شاشة الوثائقية ذئاب الجبل والضوء الشارد وارابيسك ليالي الحلمية