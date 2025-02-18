الكرة النسائيةl ناشئات الأهلي 2006 تواجهن سنزو بالدوري

انطلقت المباراة التي تجمع بين فريق ناشئات الكرة النسائية بالنادي الأهلي مواليد 2006، مع مضيفه سنزو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري، على ملعب سنزو بجاردينيا.

ويعتلي الفريق قمة ترتيب جدول المسابقة التي نجح في الفوز بجميع مبارياتها دون التعرض لأي تعادل أو هزيمة، ليجمع بجعبته 39 نقطة من الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى «إس أي كا الرياضي» بتسعة أهداف نظيفة، وعلى وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولون العرب بثمانية أهداف دون رد، وعلى إنبي بتسعة أهداف دون رد، وعلى الطيران بهدفين دون رد، وعلى مركز شباب الجزيرة بتسعة أهداف نظيفة، مسجلًا 84 هدفًا فيما تلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2006 بنظام المجموعتين على دورين ذهابًا وإيابًا، وتضم كل مجموعة 11 فريق على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًا، وأميرة جبر مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.