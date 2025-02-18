تشييع جنازة الكابتن عادل البابلي نجم منتخب مصر عن عمر يناهز 75 عامًا

سيطرت حالة من الحزن بعد خبر وفاة كابتن عادل البابلي نجم نادي الاتحاد السكندري عن عمر يناهز 75 عامًا، حيث تفاجئت الجماهير السكندرية بخبر وفاته أمس، ليواري الثرى بمقابر المنارة وسط محافظة الإسكندرية.

خرجت ظهر اليوم الثلاثاء جنازة كابتن مصر السابق ونجم نادي الاتحاد السكندري الكابتن عادل البابلي، من مسجد الموساه بالإسكندرية وسط حضور العديد من الأصدقاء وأعضاء نادي الاتحاد السكندري الإدارة وأيضا جمهوره ومحبيه.

‏وشهدت مراسم الجنازة حضور رئيس مجلس نادي الاتحاد محمد مصيلحي، وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وعدد من نجوم الاتحاد السكندري القديمة وأيضا عدد من الأعضاء محبي الكابتن عادل البابلي.

‏وشارك أمس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بيانا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينعى فيه وفاة الكابتن عادل البابلي واصفا إياه بنجم الجيل الذهبي لمنتخب مصر السابق.

‏الكابتن عادل البابلي واحد من أهم لاعبي منتخب مصر السابق، وهو نجم الاتحاد السكندري في عصرة الذهبي، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ في تاريخ الكرة المصرية، خاصة في فترة السبعينيات.

‏بدأ رحلته في النادي المصري بالمنطقة الخضراء وانتقل منه إلى نادي شباب مصر قبل انضمامه لنادي الاتحاد السكندري في عمر 18 عاما، لينتقل بعدها إلى اللعب في منتخب مصر بجوار العديد من الأسماء البارزة في الكرة المصرية، ولد عادل البابلي في 18 نوفمبر عام 1950.

‏من أبرز ما حققه البابلي خلال مسيرته الكروية حصول نادي الاتحاد السكندري على بطولة كأس مصر مرتين عامي 1973/1976، لينضم بعدها إلى منتخب مصر عام 1968، وحصل على كأس فلسطين عام 1972، يختم مسيرته الكروية بالاعتذار لعام 1984، ورحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2025.