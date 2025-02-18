ذهب إلى قدره| روايات شهود العيان وحكاية الساكن الجديد في عقار كرداسة المنهار.. فيديو

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعد وقوع انهيار عقار مكون من 3 طوابق، خلف وراءه مصرع 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين.

أحد الضحايا ساكن جديد

وفي هذا السياق التقت “البوابة نيوز” ببعض سكان العقار وشهود العيان.

وقال أحد شهود العيان، أن أحد المتوفين داخل العقار "لسه ساكن إمبارح" بصحبة نجله البالغ من العمر 17 عامًا.

وأضاف الشاهد، بأن الواقعة حدثت في الساعة الرابعة والنصف صباح الإثنين، حيث سمع الأهالي دوي الانفجار والذي أثر على العقار المنهار والعقارات المجاورة.

كنت رايح أجيب فطار

وروى أحد الجيران، أن من أسباب نجاته من انهيار العقار، هو ذهابه في الصباح لشراء الإفطار في الوقت الذي سقط فيه المنزل.

وأكمل، بأن الأهالي تجمعوا لمحاولة إنقاذ المتوفين، وساعدوا رجال الإنقاذ في البحث عن جثث الضحايا.

لقيت نور شديد فجأه وازاز الشبابيك بيتكسر

كما أضاف شاهد آخر في حديثه عن الواقعة، بإنه تفاجئ بنور شديد، يأتي من الأسفل، مصحوبًا بصوت انفجار قوي، قائلا: “وداني صفرت من الصوت وكنت مصدوم” وزجاج الشبابيك في المنازل اتكسر من قوة الانفجار.

انهيار عقار كرداسة

وكانت قد شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، إثر حدوث انهيار عقار مكون من 3 طوابق خلف وراءه مصرع 10 أشخاص بينما أصيب 3 آخرين.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انفجار وانهيار أحد العقارات بشارع المحول المتفرع من شارع السوق القديم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني ويرافقهم 15 سيارة إسعاف إلي موقع الحادث.



أسماء ضحايا عقار كرداسة المنهار

وبالفحص تبين حدوث انهيار بعقار مكون من 3 طوابق خلف وراءه مصرع 10 أشخاص نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثامينهم وهم كلاً من:

. محمود سيد حزين، 25 سنة

. إنجي سليمان محمود، 25 سنة

. هاني سامي عبدالعزيز، 22 سنة

. رحيل حسين عطية، 18 سنة

. أحمد يحيى توفيق، 30 سنة

. عمر جابر عبدالمنعم، 26 سنة

. محمود جمعة دكروري، 24 سنة

. أشرف عمر فرغلي، 39 سنة

. سليمان ناجي سليمان، 26 سنة

. محمود أحمد خطاب، 39 سنة.



بينما أصيب 3 آخرين، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبينت التحريات أن انفجار أسطوانة غاز سبب الانفجار وانهيار العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.