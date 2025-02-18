رئيس الوزراء: نتطلع لتدشين خط "رورو" جديد مع كرواتيا لتدعيم التجارة بين البلدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع كرواتيا وذلك من خلال خلق تحالفات اقتصادية جديدة، مؤكدًا: "نتطلع لتدشين خط "رورو" جديد مع كرواتيا لتدعيم التجارة بين البلدين".

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الكرواتين أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشهد تدفقا للاستثمارات والسياح بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، ونعمل على دعم الاستثمار والتبادل التجاري مع كرواتيا.

وأوضح أن الدولة المصرية سعت جاهدة لدعم التعاون مع مختلف بلدان العالم، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، على رأسها إطلاق الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.

وأردف رئيس الوزراء أن التبادل التجاري الثنائي مع كرواتيا انخفض من 212 مليون دولار خلال عام 2022 إلى 160 مليون دولار في العام الماضي، ولذلك يجب أن نعمل على إعادة التبادل التجاري، مشددًا على ضرورة أن يتجاوز التبادل التجاري حاجز المليار دولار، من خلال تنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية.